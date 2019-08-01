Награждены лица, принимавшие активное участие в проведении в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" лиц, принимавших активное участие в организации и проведении в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства наградил "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" следующих лиц, принимавших активное участие в организации и проведении на высоком уровне 30 июня - 10 июля 2019 года в городе Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также включении Шекинского Ханского дворца вместе с историческим центром города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО:

Бабазаде Айгюн Зейнал гызы

Багирли Араза Фикрет оглу

Байрамова Ризвана Мустафа оглу

Эйваззаде Васифа Расиф оглу

Ахмедова Афсуна Мазахир оглу

Алиеву Гюнай Сабир гызы

Хыдырова Алекбера Шахмар оглу

Пьетро Лауреано

Сами Юсуфа.