​Президент Ильхам Алиев выделил 5 млн. манатов на реконструкцию здания Драматического театра в Дербенте

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции здания Азербайджанского государственного драматического театра, функционирующего в городе Дербент.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что Азербайджанский драматический театр, приступивший к деятельности в городе Дербент Республики Дагестан Российской Федерации в конце XIX - начале XX веков в качестве любительского кружка, в 1904 году получил официальный статус, а в 1934 году – статус государственного театра. Постановка на сцене театра произведений выдающихся деятелей культуры Азербайджана Мирзы Фатали Ахундзаде, Абдуррагима бея Ахвердова, Узеира бея Гаджибейли, Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна и других мастеров завоевали ему многочисленных поклонников в различных регионах.

Распоряжение было подписано с учетом того, что в настоящее время в здании, где размещается театр, условия находятся в неудовлетворительном состоянии, оснащение не отвечает современным требованиям.

Согласно документу, в целях реконструкции и оснащения здания Азербайджанского государственного драматического театра из предусмотренного в государственном бюджете на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики первоначально выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.