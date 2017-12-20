Президент Ильхам Алиев вручил народному художнику Омару Эльдарову орден "Гейдар Алиев"

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял народного художника, скульптора Омара Эльдарова.
Как сообщает Report, глава государства вручил О. Эльдарову орден "Гейдар Алиев".
Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял народного художника, скульптора Омара Эльдарова.
Как сообщает Report, глава государства вручил О. Эльдарову орден "Гейдар Алиев".
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