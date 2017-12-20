 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев вручил народному художнику Омару Эльдарову орден "Гейдар Алиев"

    © Azertag

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял народного художника, скульптора Омара Эльдарова.

    Как сообщает Report, глава государства вручил О. Эльдарову орден "Гейдар Алиев". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi