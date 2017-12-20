Президент Ильхам Алиев вручил народному художнику Омару Эльдарову орден "Гейдар Алиев"

20 декабря, 2017 12:07

© Azertag Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял народного художника, скульптора Омара Эльдарова. Как сообщает Report, глава государства вручил О. Эльдарову орден "Гейдар Алиев".