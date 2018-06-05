Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Геранбое

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Геранбое.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия музея.

Наш трехцветный флаг, величественно развевающийся сегодня над суверенным Азербайджаном, который проводит, в подлинном смысле слова, независимую политику в интересах народа и государства, успешно шагает по пути стремительного и устойчивого развития, вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина страны. Трехцветный флаг с полумесяцем и звездой, доставшийся нам в наследство от Азербайджанской Демократической Республики, сегодня стал символом независимости Азербайджана. Исключительные заслуги в этом историческом для нашего государства и народа вопросе принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Именно благодаря заслугам великого лидера впервые наш трехцветный флаг был принят в качестве государственного флага в Нахчыванской Автономной Республике. Сейчас флаг Азербайджана гордо развевается в самых влиятельных международных организациях и на престижных форумах.

Президент Ильхам Алиев с особым почтением относится к нашим государственным атрибутам. Наглядным примером этого является строительство сегодня в регионах республики площадей и музеев государственного флага. Создание таких музеев, демонстрируя безграничную любовь к государственным атрибутам, также вносит важный вклад в воспитание молодого поколения в духе уважения к азербайджанскому флагу.

Геранбойский Музей флага расположен на территории Площади флага. Постамент государственного флага, высота флагштока которого составляет 72 метра, благоустроен, на территории проведена работа по озеленению, установлены осветительные опоры, фонтаны капитально отремонтированы. В Музее флага помимо выставочного зала также созданы административные кабинеты и подсобные помещения. В выставочном зале музея имеются 3 раздела. Здесь демонстрируются карта Азербайджана периода ханств, скульптуры средневековых воинов, флаги средневековых ханств, гербы азербайджанских городов XIX века, древние металлические монеты, бумажные деньги. Кроме того, в музее экспонируются документы времен Азербайджанской Демократической Республики, конституции, гербы, флаги, почтовые марки, ордена и медали Азербайджана советского периода и периода независимости.

Создание таких музеев является показателем уважения и почтения к нашему трехцветному флагу, олицетворяющему независимость Азербайджанского государства и считающемуся священным символом для каждого гражданина. Реализация подобных проектов во всех регионах прививает чувство высокого патриотизма молодежи и еще больше повышает любовь к нашему трехцветному флагу.