Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственной художественной галереи в Горадизе

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственной художественной галереи в городе Горадиз Физулинского района.

Как сообщает Report, президент разрезал ленту в знак открытия здания галереи, ознакомился с созданными здесь условиями.

Сегодня в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги по развитию всех сфер, в том числе культуры. Сейчас и в столице, и в регионах капитально ремонтируются культурные учреждения, строятся новые. Создание в регионах новой современной культурной инфраструктуры, в первую очередь, придает стимул всестороннему развитию этой сферы. Все эти меры еще раз свидетельствуют о том, что в Азербайджане, обладающем древними и богатыми культурными ценностями, вопросы культуры находятся в центре постоянного внимания. Создание Государственной художественной галереи в городе Горадиз является еще одним показателем внимания, проявляемого к развитию культуры и искусства в стране.

Было сообщено, что площадь здания составляет 324 квадратных метра. Здесь создан фотоуголок, отражающий поездки великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в Физулинский район в разные годы. В двухэтажном здании галереи действует выставочный зал для демонстрации произведений искусства. Фонд галереи будет пополняться. Постоянной работой здесь будут обеспечены 25 человек.