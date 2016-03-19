​Президент Ильхам Алиев принял участие в общенародном веселье по случаю Новруз байрамы

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось общенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруза. Как сообщает Report, в праздновании Новруза приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.

Юноши и девушки в национальных костюмах преподнесли президенту Азербайджана праздничную хончу, поздравили главу государства и его супругу с Новруз байрамы.

На крепостных стенах Ичеришехер и на площади, как напоминание о нашей древней истории, выстроились воины с мечами и щитами.

Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы праздник Новруз принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.

На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну и Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.

Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.

Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в Приморский Национальный парк.

Главу государства и его супругу встретили главные персонажи Новруз байрамы – Кеса и Кечаль.

Кеса и Кечаль поздравили президента и его супругу с праздником, посостязались с главой государства в битье яиц.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева посмотрели праздничный концерт.

Глава государства и его супруга ознакомились с ярмаркой "Новруз", организованной по случаю праздника министерством сельского хозяйства. Здесь демонстрируется продукция, выращенная на плодородной азербайджанской земле. На ярмарке свою продукцию представляют 42 компании из 10 экономических районов нашей страны. В результате реформ, проводимых в Азербайджане в последнее время, в сельском хозяйстве, как и во всех сферах, достигнуты значительные успехи. Сегодня Азербайджан обеспечивает себя качественной сельскохозяйственной продукцией. Потребность в экологически чистой сельскохозяйственной продукции Азербайджана растет и в мире.

Новруз – это праздник, продолжающий наши традиции, исходящие из исторической памяти народа, объединяющий наше прошлое и настоящее. Именно поэтому запрет, наложенный в годы советской власти, не смог стереть Новруз, как и другие наши национально-духовные ценности, из сознания азербайджанского народа. В сохранении и развитии национально-духовных ценностей каждого народа большая ответственность ложится и на исторические личности. Одной из заслуг великого лидера Гейдара Алиева перед нашей историей является возвращение Новруза нашему народу. Именно благодаря Гейдару Алиеву наш национальный праздник Новруз в 70-80-х годах прошлого века стал отмечаться более массово, чем в предыдущие времена. В период руководства независимым Азербайджаном великим лидером Гейдаром Алиевым торжества, связанные с Новрузом, окончательно вошли в жизнь нашего народа. Сегодня Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание нашему культурно-духовному наследию. Поздравления с Новрузом, ежегодно адресуемые народу главой государства, свидетельствуют о его большом уважении к нашим национально-культурным ценностям.

Отметим, что в 2010 году решением ООН 20 марта был объявлен Международным днем Новруза. Это было проявлением уважения на уровне самой влиятельной структуры мира к национально-духовной памяти более 200 миллионов человек, проживающих в обширном ареале. Древний Новруз также является даром, наследием наших предков. Новруз байрамы, играющий большую роль в формировании национального образа мышления и идеологии, воплощает в себе чистоту, высокие человеческие ценности. Новруз, воспевающий возрождение жизни, на протяжении веков призывает наш народ к светлому завтрашнему дню, счастливому будущему. Этот праздник заложил такие здоровые основы как укрепление единства и добрых отношений между людьми, их милосердия и внимания друг к другу.

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева послушали выступления ритм-группы "Натиг" и ашугов, посмотрели образцы азербайджанских ковров.

"Восточный базар", организованный в Национальном парке, вызвал большой интерес у участников праздничного веселья. С интересом были встречены состоявшиеся здесь выступления самодеятельных коллективов и образцы ремесленничества из различных регионов нашей страны. Неподалеку на ковре боролись молодые пехлеваны, спортсмены демонстрировали свое мастерство.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и другие участники веселья с интересом посмотрели эти сценки и образцы древнего народного искусства.

На церемонии, на которой были продемонстрированы древние народные ремесла, были также представлены различные сладости, являющиеся символом Новруз байрамы. Образцы кухни Новруза, доставленные из различных районов, также вызвали интерес у участников веселья.

Президент и его супруга посмотрели уголок, созданный в связи с финальным этапом чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет, который будет проведен в Баку с 5 по 21 мая. Здесь главе государства и его супруге были вручены билеты на церемонию открытия чемпионата.

Отметим, что решение о проведении чемпионата в нашей стране было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в марте 2012 года в Стамбуле. В Баку будут проведены все игры финального этапа чемпионата с участием 16 команд. Планируется, что к проведению этих грандиозных соревнований будут привлечены 800 волонтеров. В сферу деятельности волонтеров входят проверка билетов, вопросы, связанные с медиа, протоколом, маркетингом, регистрацией, приемом гостей, медицинским обслуживанием, транспортом и др.

Осталось ровно три месяца до начала соревнований Гран-при Европы "Формуле-1", которые пройдут в Баку 19 июня. В связи с этим Операционная компания Baku City Circuit в дни празднования Новруз байрамы создала на приморском бульваре развлекательную зону "Формула-1". В зоне, где будет отведено место для симуляционных игр, развлекательного пространства для малолетних детей, специальным уголкам, освещающим деятельность волонтеров и маршаллов, планируется также организация концертных программ.

И здесь президенту Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой были вручены билеты на соревнования.

Президент Азербайджана еще раз выразил добрые пожелания в связи с Новрузом жителям Баку и гостям столицы, вышедшим на праздничную прогулку.

В общенародном веселье по случаю Новруз байрамы приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.