Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Гянджинской государственной филармонии

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинской государственной филармонии.

Как сообщает Report, фундамент этого культурного учреждения был заложен президентом Ильхамом Алиевым в 2012 году. Строительные работы завершились в ноябре 2017 года.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие филармонии, ознакомился со зданием.

Президенту Ильхаму Алиеву было сообщено, что в шестиэтажном здании созданы помещения для администрации, репетиций, гримерная, комнаты для режиссеров и отдыха, буфет. В распоряжение зрителей также будут переданы концертный зал на 1200 мест, зал заседаний на 300 мест, десять лож и одна VIP-ложа. В Филармонии будет также осуществляться продажа книг. На балконе третьего этажа здания установлены скульптуры Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи и Арифа Меликова. На территории построена летняя концертная площадка, смотровая вышка, подземная автостоянка на 500 мест и двухэтажная галерея, состоящая из двух корпусов, общей площадью 2 тыс. кв. м.

В новом здании Филармонии созданы всесторонние условия для проведения на высоком уровне культурных мероприятий, эффективной деятельности сотрудников и творческих коллективов. Сдача в эксплуатацию нового здания Гянджинской государственной филармонии – наглядное свидетельство государственной заботы о культурной сфере в Азербайджане.

Вокруг Филармонии проведена обширная работа по благоустройству и созиданию, посажены декоративные кустарники. Перед зданием установлены два фонтана, украшенные национальными орнаментами.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности города Гянджи.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Затем выступили директор Гянджинской государственной филармонии, народный артист Самир Джафаров, председатель Гянджинского отделения НАНА, академик Фуад Алиев, народная артистка Парвана Гурбанова.

В заключение была сделана фотография на память.