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    Президент Азербайджана принял участие в открытии памятника всемирно известному певцу Рашиду Бейбутову - ДОПОЛНЕНО

    Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 4 октября в Баку, на улице Рашида Бейбутова состоялась церемония открытия памятника всемирно известному певцу, народному артисту СССР, лауреату государственных премий, Герою Социалистического труда Рашиду Бейбутову.

    Как сообщает Report,  в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

    Глава государства Ильхам Алиев был проинформирован о том, что автор памятника, возведенного перед Государственным театром песни, носящим имя всемирно известного певца, - народный художник, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Фуад Салаев. Высота памятника – 3, а вместе с пьедесталом – 4,5 м.

    Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи знаменитого певца сняли покрывало с памятника.

    Глава государства возложил к памятнику цветы.

    Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии.

    На мероприятии выступили председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, народные артисты Мубариз Тагиев, сестры Хураман и Фидан Касимовы, член семьи певца Кямиль Шахвердиев.

    Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и участники мероприятия возложили к памятнику цветы.

    Глава государства встретился с членами семьи Рашида Бейбутова, принимавшими участие в церемонии деятелями культуры и искусства.

    Затем президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева сфотографировались на память с членами семьи певца и прибывшими на церемонию гостями.

    Далее президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и участники церемонии послушали песни из репертуара всемирно известных певцов Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева в исполнении заслуженного артиста Хайяма Мустафазаде и певца Фахри Кязыма Ниджата в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

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