Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Таира Салахова

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил народному художнику Таиру Салахову поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Таир муаллим!

Сердечно поздравляю Вас – великого мастера и известного общественного деятеля нашего времени с 90-летним юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Являясь выдающимся представителем современной художественной школы, Вы многолетним плодотворным и неповторимым творчеством вписали новые страницы в богатую летопись нашей культуры, произведениями, навечно занявшими достойное место в золотом фонде сокровищницы нашего национального искусства, снискали большую славу азербайджанскому изобразительному искусству.

В созданных Вами как одним из основоположников "сурового стиля" образцах искусства самыми тонкими оттенками красок нашли полное воплощение ваш взгляд на мир, жизнь через человеческую судьбу и философские размышления. Ваши потрясающие картины, соединяющие многовековые традиции азербайджанского искусства с достижениями европейской школы живописи, отличающиеся темой, формой, жанровым разнообразием и эстетическим совершенством, внушают гуманистические мысли во имя высоких общечеловеческих ценностей и высших целей. Ваше восхитительное портретное творчество всегда с симпатией воспринималось ценителями искусства. В цикле картин, полных любви к Родине, пейзажах и натюрмортах Вы добились отражения гармоничного, преисполненного глубокого смысла нравственного единства человека с природой.

Ваши произведения, украшающие престижные музеи, знаменитые галереи мира и хранящиеся в частных коллекциях, персональные выставки, каждая из которых превращается в событие, играют большую роль в пропаганде азербайджанской культуры далеко за пределами страны. Ваши заслуги в области формирования молодых мастеров кисти для будущего развития нашего национального изобразительного искусства заслуживают одобрения.

Ваше многогранное творчество и плодотворная общественная деятельность высоко оценены нашим народом и государством. Вы удостоены самых высоких наград независимой Азербайджанской Республики – в 1998 году ордена "Истиглал" и в 2008 году – ордена "Гейдар Алиев", в 2015 году – премии Гейдара Алиева. Многочисленные международные награды являются ярким олицетворением почтения к Вашему творчеству.

Уверен, что как творец и личность, занимающая свою позицию в определении сегодняшнего облика нашей культуры и развитии мирового искусства, Вы и впредь будете поднимать славу изобразительного искусства Азербайджана на новые высоты".