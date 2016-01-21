Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об охране исторической части города Шеки.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в настоящее время на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш", охватывающего древнюю часть Шеки, являющегося одним из городов Азербайджана с многовековым богатым прошлым, расположены многочисленные мечети и минареты, караван-сараи и ремесленные мастерские, музеи и другие строения, представляющие историческое значение. В городе, где собраны воедино десятки ремесленных отраслей, сегодня по достоинству сохраняют историко-культурное наследие. Широкий размах социально-экономического прогресса еще более расширил туристический потенциал региона, вместе с тем, строения нового стиля изменили облик города и испортили его самобытную архитектуру, что вызвало необходимость особенно чуткого подхода к проводимым на территории заповедника работам.

В целях сохранения исторического облика и архитектурного стиля города Шеки, представляющего важное значение для азербайджанской культуры, передачи их грядущим поколениям, а также обеспечения широкомасштабной пропаганды культурных достижений азербайджанского народа глава государства постановил:

Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Исполнительной властью города Шеки в двухмесячный срок подготовить и представить Кабинету министров Азербайджанской Республики предложения об адаптации строений, нарушающих уличную сеть и плановую конфигурацию Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш", наносящих ущерб его архитектурной ценности и стилю, ремонте или восстановлении инженерных коммуникаций, реставрации или консервации исторических и культурных памятников, ремонте дорог. Также в месячный срок подготовить и представить Кабинету министров Азербайджанской Республики предложения о выделении административного здания для Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" или финансовых средствах, необходимых для строительства данного здания.

Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Национальной академией наук Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки в двухмесячный срок подготовить и представить Кабинету министров Азербайджанской Республики предложения относительно сохранения природного ландшафта и озеленения города Шеки.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по развитию и сохранению исторической части города Шеки, в месячный срок утвердить карту Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш", обеспечить предоставление Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" статуса национального заповедника, обеспечить переход финансирования Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" из местных расходов государственного бюджета в централизованные расходы по министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики в государственном бюджете, осуществить необходимые меры по усилению материально-технической базы Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш", решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.