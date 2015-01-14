​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Бахтияра Вагабзаде

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Бахтияра Вагабзаде. Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в августе 2015 года исполняется 90 лет со дня рождения народного поэта Азербайджана, известного драматурга, литературоведа и общественного деятеля, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Бахтияра Махмуд оглу Вагабзаде.

Бахтияр Вагабзаде является одним из выдающихся личностей, имевших особую позицию в истории азербайджанской литературы. Творчество мастера с философско-поэтическим содержанием, постоянно призывавшее человека к духовному величию, сыграло большую роль в усилении духа гражданственности в национальной поэзии и обогащении литературно-общественной мысли идеями независимости. Почтение к историко-культурным ценностям и сохранение чистоты родного языка составляли одно из важных направлений деятельности Бахтияра Вагабзаде.

Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Национальной академией наук Азербайджана и министерством образования Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею народного поэта Бахтияра Вагабзаде, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.