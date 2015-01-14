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    ​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Бахтияра Вагабзаде

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Бахтияра Вагабзаде. Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в августе 2015 года исполняется 90 лет со дня рождения народного поэта Азербайджана, известного драматурга, литературоведа и общественного деятеля, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Бахтияра Махмуд оглу Вагабзаде.

    Бахтияр Вагабзаде является одним из выдающихся личностей, имевших особую позицию в истории азербайджанской литературы. Творчество мастера с философско-поэтическим содержанием, постоянно призывавшее человека к духовному величию, сыграло большую роль в усилении духа гражданственности в национальной поэзии и обогащении литературно-общественной мысли идеями независимости. Почтение к историко-культурным ценностям и сохранение чистоты родного языка составляли одно из важных направлений деятельности Бахтияра Вагабзаде.

    Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Национальной академией наук Азербайджана и министерством образования Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею народного поэта Бахтияра Вагабзаде, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения. 

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