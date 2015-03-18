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    ​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Рашида Бейбудова

    Кабинету министров поручено решить исходящие из распоряжения вопросы

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Рашида Бейбутова.

    Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в декабре 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного музыкального деятеля, видного певца и известного общественно-политического деятеля, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики, лауреата госпремии СССР и Азербайджанской Республики, героя соцтруда Рашида Меджид оглу Бейбутова.

    Учитывая заслуги Р.Бейбутова в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, глава государства распорядился о подготовке министерством культуры и туризма плана мероприятий для проведения юбилея певца на высоком уровне.

    Кабинету министров поручено решить исходящие из данного распоряжения вопросы.  

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