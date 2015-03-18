​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Рашида Бейбудова

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Рашида Бейбутова.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в декабре 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного музыкального деятеля, видного певца и известного общественно-политического деятеля, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики, лауреата госпремии СССР и Азербайджанской Республики, героя соцтруда Рашида Меджид оглу Бейбутова.

Учитывая заслуги Р.Бейбутова в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, глава государства распорядился о подготовке министерством культуры и туризма плана мероприятий для проведения юбилея певца на высоком уровне.

Кабинету министров поручено решить исходящие из данного распоряжения вопросы.