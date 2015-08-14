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    Президент Ильхам Алиев поздравил народную артистку Афаг Сафарову с юбилеем

    А.Сафарова удостоена почетного диплома за заслуги в развитии азербайджанского театрального и киноискусства

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народную артистку Афаг Сафарову с юбилеем. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Уважаемая Афаг ханум!

    Сердечно поздравляю Вас, известного представителя современной азербайджанской культуры, с юбилеем.

    Вам принадлежат своеобразные заслуги в развитии театрального и киноискусства в нашей стране. С первых шагов в мире искусства Вы снискали известность и любовь зрителей как мастер, обладающий неповторимым исполнительским стилем. Яркие и разнообразные образы, мастерски созданные Вами на протяжении более чем сороколетней творческой деятельности, покорили сердца тонким юмором и высоким драматизмом. Галерея этих образов, отличающихся естественностью и достоверностью, свидетельствует о Вашем глубоком проникновении в тонкости мастерства.

    В многочисленных ролях, сыгранных Вами в течение долгой сценической жизни, оставаясь приверженной богатым традициям национального театра, Вы талантливо выявляли самые интересные, комические моменты и еще раз доказали большое воспитательное значение смеха. Образы, воплощенные Вами в художественных фильмах, именно благодаря силе Вашего таланта составляют незабываемые, запечатленные в памяти страницы азербайджанского кино.

    В выступлениях в нашей стране и в гастрольных поездках далеко за ее пределами Вы всегда достойно представляли азербайджанскую культуру. Уверен, что многие и многие мастера будут перенимать Ваше творчество и внесут вклад во имя дальнейшего процветания нашей культуры.

    В этот день Вашего юбилея желаю Вам здоровья, счастья и все новых и новых творческих радостей".

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении Афаг Башир гызы Сафаровой "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики". А.Сафарова удостоена почетного диплома за заслуги в развитии азербайджанского театрального и киноискусства.

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