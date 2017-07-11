Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о 120-летнем юбилее Шовкет Мамедовой.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что в 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения первой азербайджанской оперной певицы, народной артистки СССР, профессора Шовкет Гасан гызы Мамедовой.

Гармонично связав высокие достижения мировой вокальной школы с национальными музыкальными традициями, Шовкет ханум Мамедова вписала яркие страницы в историю азербайджанского оперного искусства. Ее многолетняя широкая, плодотворная и заслуживающая одобрения деятельность как известного общественного деятеля и выдающего педагога во имя прогресса музыкальной культуры в нашей стране является наглядным примером служения родине, народу.

Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летнему юбилею Шовкет Мамедовой.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.