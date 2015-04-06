Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Наримана Мамедова

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной известного композитора Наримана Мамедова. Как отмечает Report, в некрологе говорится:

"Музыкальную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 6 апреля 2015 года на 88-м году жизни скончался известный композитор, персональный пенсионер президента Азербайджанской Республики, заслуженный деятельность искусств, народный артист Нариман Габиб оглу Мамедов.

Нариман Мамедов родился 28 декабря 1927 года в городе Нахчыван. После окончания детской музыкальной школы по классу тара в городе Нахчыван он учился на отделении теории музыкального училища имени Асафа Зейналлы. В 1951-1956 годах он получил в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли высшее музыкальное образование по специальности "Теория музыки", а в 1956-1961 годах - по специальности "Композиция".



Начав трудовую деятельность в 1943 году в качестве музыкального руководителя в Нахчыванском государственном драматическом театре имени Джалила Мамедкулизаде, Нариман Мамедов в 1946-1947 годах трудился в оркестре народных инструментов Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, в 1947-1961 годах работал преподавателем в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. С 1961 года и до конца жизни он занимал должности младшего научного сотрудника, научного сотрудника и старшего научного сотрудника в Институте архитектуры и искусств Национальной академии наук Азербайджана.



Тесно связав научное творчество с педагогической деятельностью, Нариман Мамедов с 1962 года, в течение длительного периода, будучи преподавателем, доцентом, профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории, неустанно трудился для воспитания молодого поколения музыкантов и подготовки профессиональных музыкальных кадров.



Нариман Мамедов, который на протяжении всей своей жизни внимательно изучал шедевры искусства, вошедшие в сокровищницу национальной музыки, как композитор, занимает особое место в летописи музыкальной культуры Азербайджана. Его творчество имело широкий диапазон, всегда привлекало внимание разнообразием жанров. Лучшие качества творчества Наримана Мамедова проявляли себя в каждом произведении на новом художественном уровне. Симфонии, балеты, музыкальные комедии, оратории, кантаты и камерно-инструментальные произведения композитора являются ценными образцами национальной музыкальной культуры.



Лирическими песнями, сочиненными с использованием народной музыки, Нариман Мамедов достойно продолжил традиции азербайджанской композиторской школы. Проявляя большой интерес и к сценическим произведениям, композитор написал музыку для большого числа драматических спектаклей. Нариман Мамедов добился значительного обогащения выразительных средств музыки для оркестра народных инструментов. Глубокая образность и полноценное содержание являются главными особенностями его творчества, которое отличалось своей оригинальностью. Также достойна одобрения деятельность Наримана Мамедова в области перенесения на ноту азербайджанской народной музыки и мугамов. Его сочинения, напечатанные в авторитетных музыкальных изданиях, внесли свой вклад в популяризацию азербайджанского мугамного искусства.



Память об известном композиторе, опытном педагоге и искреннем человеке Наримане Габиб оглу Мамедове будет постоянно жить в сердцах тех, кто его знал.



Аллах рехмет элясин!"



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