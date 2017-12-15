Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными во Дворце культуры "Кимьячи" в Сумгайыте

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Сумгайыте ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта во Дворце культуры "Кимьячи" Производственного объединения "Азеркимья" Государственной нефтяной компании.

Как сообщает Report, Дворец культуры "Кимьячи" в Сумгайыте был сдан в пользование в 1986 году. Во время поездки в город Сумгайыт в 2011 году президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием Дворца культуры "Кимьячи", а в 2013 году – c работой по благоустройству, проводимой во Дворце культуры и на прилегающей территории. Работа по реконструкции была полностью завершена здесь в сентябре 2017 года. Реконструкция дворца осуществлена с высоким качеством и в современном дизайне. Общая площадь трехэтажного здания составляет 6900 квадратных метров. Концертный зал дворца на 750 зрительских мест обустроен на высоком уровне. При реконструкции зала были использованы современные акустические системы. В здании также созданы гостевая, гримерная и режиссерская комнаты. Здесь имеются танцевальный зал площадью 270 квадратных метров, кафе и помещения для занятий кружков.

Во Дворце культуры "Кимьячи" действуют кружки изобразительного и прикладного искусства, ручного вязания.

Президент Ильхам Алиев посмотрел произведения сумгайытских мастеров, выполненные вручную.

Во дворце действуют также кружки ханенде, ударных инструментов, танца, инструментального исполнения.

На территории площадью пять гектаров перед Дворцом культуры осуществлена большая работа по благоустройству, проведено озеленение, обновлены коммуникационные линии и осветительная система. Здесь сооружен фонтан и создана стоянка на 100 автомобилей.