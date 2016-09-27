Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании Сумгайытского государственного драматического театра

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании Сумгайытского государственного драматического театра после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что здание было сдано в эксплуатацию в 1956 году. Работа по реконструкции началась в декабре прошлого года. В ходе капитального ремонта и реконструкции все инженерно-технические сооружения здания были капитально реконструированы. Зрительный зал на 500 мест и актовый зал на 100 мест оснащены самым современным оборудованием. Для показа спектаклей на высоком художественном и техническом уровне сооружены сцена, вращающаяся на 360 градусов, современная акустическая, осветительная системы и другое оборудование.

Для придания театру более привлекательного вида были широко использованы традиции национальной архитектуры. Все служебные, декорационные помещения и гримерные оформлены в современном стиле, мебель изготовлена способом резьбы – древним видом прикладного искусства. Старый паркетный пол театра заменен монолитными железобетонными плитами, а колонны в здании облицованы мрамором.

Было сообщено, что реконструкция здания в современном стиле придаст импульс к повышению интереса к театру у жителей и оживлению культурной жизни города. На площади перед театром уложен мрамор на территории 15 тыс. кв. м, сооружены два новых фонтана и монитор.

Работа по реконструкции создает максимальные условия для коллектива Сумгайытского государственного драматического театра построить свою работу на уровне требований дня. В целом, капитальный ремонт и реконструкция здания театра олицетворяют внимание и заботу Азербайджанского государства о развитии культурной сферы. Реализация этого проекта дает толчок стремительному социально-экономическому развитию Сумгайыта, а также привносит дополнительные оттенки облику города в целом.

Затем президент Азербайджана был проинформирован о новых пассажирских автобусах, которые будут введены в эксплуатацию в Сумгайыте