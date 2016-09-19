Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры - СПИСОК

19 сентября, 2016 16:47

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана". Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам: Гафаровой Земфире Гасан гызы Гулиевой Захраханым Теймур гызы. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения. Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение "О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики". Согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Народный артист" Шарифову Мунису Мамед Исмаил оглу "Заслуженный деятель искусств" Керимовой Ульвие Огтай гызы Лалаеву Алигисмету Гуммет оглу Селимханову Джахангиру Талиб оглу Яблонскому Дмитрию Альбертовичу "Заслуженный артист" Абдуллаеву Низами Агабала оглу Багировой Айбениз Джавад гызы Джафарову Васифу Фаиг оглу Новрасли Нурлану Новрас оглу "Заслуженный учитель" Манафову Икраму Атабала оглу Оруджевой Мехин Али гызы "Заслуженный работник культуры" Бадалову Январу Пиралы оглу Гасанову Заману Гусейн оглу Гусейнли Рауфу Эйюб оглу.

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