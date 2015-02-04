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    Президент Беларуси поздравил Полада Бюльбюльоглу с 70-летием

    Лукашенко: Полада Бюльбюльоглу высоко ценят как авторитетного политика

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летием посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА. 

    "Ваша творческая деятельность композитора и исполнителя, вобравшая в себя лучшие черты азербайджанской музыки и традиции советской песни, пользуется любовью и признанием миллионов людей", - говорится в поздравлении.

    Александр Лукашенко также отметил, что Полада Бюльбюльоглу знают и высоко ценят как авторитетного политика, чья плодотворная работа способствует сближению наших народов, развитию международного культурного диалога, идей братства и взаимопомощи.

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