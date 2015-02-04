Президент Беларуси поздравил Полада Бюльбюльоглу с 70-летием

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летием посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

"Ваша творческая деятельность композитора и исполнителя, вобравшая в себя лучшие черты азербайджанской музыки и традиции советской песни, пользуется любовью и признанием миллионов людей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также отметил, что Полада Бюльбюльоглу знают и высоко ценят как авторитетного политика, чья плодотворная работа способствует сближению наших народов, развитию международного культурного диалога, идей братства и взаимопомощи.