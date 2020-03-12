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Президент Азербайджана поручил возвести памятник Муслиму Магомаеву

Президент Азербайджана поручил возвести памятник Муслиму Магомаеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О возведении памятника Муслиму Магомаеву".

Как сообщает Report, в целях увековечения памяти обладающего природным талантом выдающегося мастера, всемирно известного оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева, внесшего ценный вклад в обогащение сокровищницы музыкальной культуры Азербайджана было постановлено возвести в городе Баку памятник выдающемуся мастеру Муслиму Магомаеву.

Согласно документу, Исполнительной власти города Баку совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики поручено обеспечить осуществление мероприятий, связанных с установлением памятника Муслиму Магомаеву, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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