Президент Азербайджана ознакомился с первым постоянным пространством Центра современного искусства YARAT - ФОТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева ознакомились с первым постоянным пространством Центра современного искусства YARAT.

Report сообщает, что новое пространство YARAT размещается в функционировавшем в 1960-е годы как техническая база для морских судов и реставрированном впоследствии здании. В результате реставрации создано двухэтажное роскошное выставочное пространство. В этом пространстве, где будет функционировать и новая библиотека, планируется демонстрация выставок, проводимых YARAT, и четырех временных выставок движений, создаваемых в течение года ведущими художниками мира. Аудитория играет роль особого пространства для показов, перформансов и просветительских мероприятий YARAT. Главный принцип этого центра заключается в развитии образовательных программ и укреплении сотрудничества с международными аудиториями, институтами и художниками.