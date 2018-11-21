Президент Азербайджана ознакомился с Национальным музеем туркменского ковра в Ашгабаде

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Ашгабаде с Национальным музеем туркменского ковра.

Как сообщает Report, этот музей был создан в 1993 году распоряжением президента Туркменистана. Цель заключается в сохранении и развитии искусства ковроделия Туркменистана. День создания музея ежегодно отмечается в стране как День туркменского ковра.

Наряду с музеем здесь расположено административное здание Государственного объединения "Туркменхалы". Общая площадь здания музея превышает 5 тысяч квадратных метров.

В этом музее собраны более 2 тысяч образцов ковров. Среди них есть редкие экспонаты. Наряду с образцами миниатюрных ковров здесь представлен ковер "Алтын асир" общей площадью 301 квадратный метр, вошедший в книгу рекордов Гиннеса как самый большой ковер, сотканный вручную. Этот большой ковер соткан по случаю 10-летия восстановления независимости Туркменистана. В музее осуществляется реставрация старых ковров.

Здесь также проводятся различные культурные мероприятия, выставки, международные форумы и конференции. Этот музей считается одним из важных культурных центров Туркменистана.

Глава нашего государства оставил запись в Памятной книге музея.