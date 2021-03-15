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Презентована песня представителя Азербайджана на "Евровидении-2021"

Презентована песня представителя Азербайджана на "Евровидении-2021" Презентована песня "Mata Hari", с которой Самира Эфенди представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021"в Роттердаме
Kультурная политика
15 марта 2021 г. 14:01
Презентована песня представителя Азербайджана на Евровидении-2021

Презентована песня "Mata Hari", с которой Самира Эфенди представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Как сообщает Report, Авторы песни - голландцы Эми ван дер Вел, Джош Эрл, Люк Ван Бирс (являлся соавтором «Клеопатры» в прошлом году) и Тони Корнелиссен (продюсер «Клеопатры» в 2020 году).

65-й конкурс песни "Евровидение" пройдёт в Роттердаме с 18 по 22 мая – представительница Азербайджана выступит в первом полуфинале 18 мая, порядковый номер выступления С.Эфенди будет определен в самое ближайшее время.

На конкурсной сцене певица появится под сценическим именем Efendi.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təmsilçisinin "Avroviziya-2021"də ifa edəcəyi mahnı təqdim olunub

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