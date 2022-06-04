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Презентована новая коллекция ковров под названием "Азербайджанский ковер-танец петель"

Презентована новая коллекция ковров под названием "Азербайджанский ковер-танец петель" При поддержке Фонда Гейдара Алиева реализован еще один проект, направленный на сохранение, развитие и популяризацию наших национально-духовных ценностей и культурного наследия.
Kультурная политика
4 июня 2022 г. 14:24
Презентована новая коллекция ковров под названием Азербайджанский ковер-танец петель

При поддержке Фонда Гейдара Алиева реализован еще один проект, направленный на сохранение, развитие и популяризацию наших национально-духовных ценностей и культурного наследия.

Как сообщает Report, 3 июня в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация новой коллекции ковров под названием "Азербайджанский ковер-танец петель" и одноименной книги, подготовленной в рамках проекта.

Мероприятие вызвало большой интерес общественности, среди гостей были видные деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи, организаций и дипломатических миссий.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan xalçası-ilmələrin rəqsi” adlı yeni xalça kolleksiyası təqdim olunub

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