Презентован веб-портал "Государственный реестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана"

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Музейном центре состоялась презентация электронного портала "Государственный реестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана"(www.intangible.az).

Как сообщает Report, целью создания реестра является государственная регистрация образцов нематериальной культуры Азербайджана, поощрение их пропаганды, формирование необходимой информативной базы для предотвращения присвоения со стороны армян.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что представленный файл является своего рода живым организмом: "Если сегодня мы что-то не внесем вовремя в портал, начнутся всесторонние вмешательства. И потом доказывать что-то будет намного труднее. Для того, чтобы этот живой организм жил, все институты должны постоянно работать и вносить в портал новую информацию".

На мероприятии было отмечено, что электронный портал "Государственный реестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана" охватывает образцы нематериального культурного наследия Азербайджана, информацию об их носителях и организациях, образцы культурного наследия в списке ЮНЕСКО, армяно-азербайджанский конфликт, необходимую литературу по конфликту, фото и видеоматериалы.

В подготовке портала приняли участие наряду с министерством культуры, Институт фольклора НАНА, Институт археологии и этнографии, Институт архитектуры и искусств, музеи, Государственный фильмофонд, Азертадж и другие организации.