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Премьер-министр Пакистана ознакомился с Ичеришехер

Премьер-министр Пакистана ознакомился с Ичеришехер 15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф ознакомился с Ичеришехер – одним из памятников мирового культурного наследия.
Kультурная политика
15 июня 2023 г. 17:55
Премьер-министр Пакистана ознакомился с Ичеришехер

15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф ознакомился с Ичеришехер – одним из памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Report, прогулка высокого гостя по Ичеришехер началась с ознакомления с Девичьей башней. Премьер-министр Пакистана был проинформирован об истории Девичьей башни.

Во время поездки на электромобиле высокому гостю была представлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве. Было сообщено, что на территории Ичеришехер хранятся уникальные историко-архитектурные памятники разных веков.

Гостям, посетившим Центр традиционного искусства "Ичеришехер", были вручены подарки.

Знакомство со Ичеришехер произвело приятное впечатление на премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

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