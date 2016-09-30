Премьера фильма "Али и Нино" состоится в Центре Гейдара Алиева

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Премьера фильма "Али и Нино" состоится 5 октября в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из центра, на презентации картины, снятой по мотивам одноименного романа Гурбана Саида, примет участие творческий состав фильма.

Исполнительным продюсером фильма "Али и Нино" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером - Крис Тикье, режиссером - обладатель премии BAFTA Азиф Кападиа, автором сценария - лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон.

Экранизированный на основе мирового бестселлера - одноименного романа писателя Курбана Саида фильм рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания в начале XX века. Фильм был снят в 2015 году. Съемки проводились в Баку - на улицах исторического Старого города и в различных местах столицы, а также в Гобустане, Гяндже, Хыналыге и Гядабеке.

В фильме снимались: Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргендж, Менди Петинкин, Кони Нилсон, Риккардо Скамарчио, Хумайон Эршарди, Фахраддин Манафов, Ассаад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.

Фильм выйдет в прокат с 6 октября в сети кинотеатров CinemaPlus. Картина на азербайджанском и английском языках.

Отметим, что фильм будет также представлен на церемонии открытия предстоящего 24 октября Всемирного фестиваля азиатского кино.