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Представлена художественная композиция "От 4 до 44 дней", посвященная годовщине апрельских боев

Представлена художественная композиция "От 4 до 44 дней", посвященная годовщине апрельских боев Во Дворце Гейдара Алиева при совместной организации общественного объединения поддержки семей шехидов “Зафар” и молодежной организации “Великое возвращение”, поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики и Фонда пропаганды духовных ценностей, медиа-
Kультурная политика
4 апреля 2022 г. 18:53
Представлена художественная композиция От 4 до 44 дней, посвященная годовщине апрельских боев

Во Дворце Гейдара Алиева при совместной организации общественного объединения поддержки семей шехидов “Зафар” и молодежной организации “Великое возвращение”, поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики и Фонда пропаганды духовных ценностей, медиа-партнерстве Азербайджанского телевидения (AzTV) состоялось мероприятие под названием “От 4 до 44 дней”, посвященное годовщине апрельских боев.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие государственные и правительственные чиновники, депутаты, семьи шехидов и ветераны, интеллигенция, представители молодежных организаций, представители общественности и СМИ.

На мероприятии была продемонстрирована художественная композиция "От 4 до 44 дней" в исполнении известных деятелей искусства и талантливой молодежи.

В композиции представлены важные события, охватывающие весь период Карабахской войны, выражено почтение жертвам геноцида и массовых убийств, героям-шехидам.

Мероприятие завершилось выходом на сцену ветеранов апрельских боев и Отечественной войны, минутой молчания в память о шехидах и исполнением государственного гимна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAprel döyüşlərinin ildönümünə həsr olunmuş “4 gündən 44 günə” bədii kompozisiyası təqdim olunub

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