Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО поделилось публикацией о Гаджи Зейналабдине Тагиеве

На днях в Баку состоялось открытие памятника известному азербайджанскому меценату и основателю первой светской школы в Азербайджане Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В следующем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Тагиева в ЮНЕСКО. Как пере

На днях в Баку состоялось открытие памятника известному азербайджанскому меценату и основателю первой светской школы в Азербайджане Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В следующем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Тагиева в ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

Отметим, что памятные даты мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева включены в юбилейную программу ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже (Франция) с 9 по 24 ноября прошлого года.