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Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО поделилось публикацией о Гаджи Зейналабдине Тагиеве

Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО поделилось публикацией о Гаджи Зейналабдине Тагиеве На днях в Баку состоялось открытие памятника известному азербайджанскому меценату и основателю первой светской школы в Азербайджане Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В следующем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Тагиева в ЮНЕСКО. Как пере
Kультурная политика
20 января 2022 г. 09:16
Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО поделилось публикацией о Гаджи Зейналабдине Тагиеве

На днях в Баку состоялось открытие памятника известному азербайджанскому меценату и основателю первой светской школы в Азербайджане Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В следующем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Тагиева в ЮНЕСКО.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.
Отметим, что памятные даты мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева включены в юбилейную программу ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже (Франция) с 9 по 24 ноября прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan at UNESCO shares post on Haji Zeynalabdin Taghiyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın YUNESKO-dakı nümayəndəliyi Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı paylaşım edib

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