Представители Минкультуры и деятели искусства посетили могилу композитора Фикрета Амирова

Сотрудники министерства культуры Азербайджана, представители общественности и деятели искусства почтили память видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики Фикрета Амирова

Сотрудники министерства культуры Азербайджана, представители общественности и деятели искусства почтили память видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики Фикрета Амирова.

Как сообщает Report, собравшиеся посетили могилу композитора на Аллее почетного захоронения и возложили к ней цветы.

Первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев отметил, что Фикрет Амиров - одна из ярких фигур азербайджанской национальной культуры, оставивших великое наследие.

Напомним, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, члена-корреспондента Академии Наук Азербайджанской Республики Фикрета Мешади Джамиль оглу Амирова.