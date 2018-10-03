Представитель UNESCO: Мы готовимся к предстоящему в следующем году в Баку Всемирному форуму по межкультурному диалогу

Париж. 3 октября. REPORT.AZ/ "Мы готовимся к предстоящему в Баку в мае следующего года Всемирному форуму по межкультурному диалогу".

Об этом французскому бюро Report сказала заведующая отделом ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Белинда Прайс.

По ее словам, электронная платформа ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, инициатором и создателем которой стал Азербайджан, и сегодня успешно продолжается: "Инициированная Азербайджаном платформа на сегодняшний день является самой востребованной платформой ЮНЕСКО. Вобрав в себя успешный опыт различных уголков мира, она способствует диалогу между народами".

"Мы, наряду со странами ЮНЕСКО, ищем пути развития межкультурного диалога в рамках этой организации. Основная цель состоит в нахождении пути развития диалога культур. В настоящее время мы готовимся к очередному Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который состоится в Баку в мае следующего года. Будут и новшества в организационных вопросах. Для поощрения этой темы глобального масштаба, инициатором которого стал Азербайджан, мы мобилизовали всех членов ЮНЕСКО", -сказала Прайс.

Заведующая отделом по межкультурному диалогу ЮНЕСКО Белинда Прайс В настоящее время мы готовимся к очередному Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который состоится в Баку в мае следующего года. Будут и новшества в организационных вопросах. Для поощрения этой темы глобального масштаба, инициатором которого стал Азербайджан, мы мобилизовали всех членов ЮНЕСКО.

Отметим, что Всемирный форум по межкультурному диалогу проводится в рамках выдвинутой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2008 году инициативы "Бакинский процесс". Поддержку этому мероприятию оказывают Альянс цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ИСЕСКО, Центр Совета Европы "Север-Юг".