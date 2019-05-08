Представитель Salaam Cinema Baku: Нас пригласили в некоторые госструктуры

"Мы обратились в соответствующие структуры, и даже к первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой. Мехрибан ханум трепетно относится к сохранению исторических памятников, и мы уверены, что наше обращение не останется без ответа".

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Salaam Cinema Baku Илькин Гусейнов.

Он выразил надежду на то, что после заявления первого вице-президента минует опасность сноса здания: "Хочется верить, что здание и впредь будет принимать посетителей. Пока никто не приходил по данному вопросу, но нас пригласили в некоторые госструктуры. Ведутся переговоры. Мы тоже выскажем свои предложения".

Представители Salaam Cinema Baku отметили, что 6 мая подверглись нападкам со стороны помощника хозяина здания: "Помощник хозяина здания Бахруз Ахмедов пригрозил нам, требуя покинуть помещение. С 6-7 рабочими он накинулся на нас с кулаками. В связи с этим мы обратимся в полицию".