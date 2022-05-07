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Представитель Пакистана в ООН: Мы готовы внести свой вклад в культурные проекты Азербайджана

Представитель Пакистана в ООН: Мы готовы внести свой вклад в культурные проекты Азербайджана Пакистан готов внести свой вклад во все культурные проекты для дальнейшего укрепления тесных дружественных отношений с Азербайджаном.
Kультурная политика
7 мая 2022 г. 08:56
Представитель Пакистана в ООН: Мы готовы внести свой вклад в культурные проекты Азербайджана

Пакистан готов внести свой вклад во все культурные проекты для дальнейшего укрепления тесных дружественных отношений с Азербайджаном.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Пакистана при ООН Мунир Акрам во время встречи с министром культуры Анаром Керимовым в США.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес между Азербайджаном и Пакистаном, особенно в сфере культурного сотрудничества.

Министр проинформировал Акрама о различных международных проектах и ​​будущих инициативах, реализуемых в Азербайджане. Керимов подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления тесного стратегического сотрудничества между двумя дружественными странами, которое послужит защите и популяризации культурного наследия, и выразил желание сотрудничать в этом направлении.

В свою очередь Акрам сказал, что Пакистан открыто поддерживает инициативу Азербайджана "Мир во имя культуры", и что этот проект будет играть активную роль в пятилетнем плане действий. Он сказал, что его страна готова внести свой вклад во все культурные проекты для дальнейшего укрепления тесных дружественных отношений с Азербайджаном.

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Версия на английском языке ФотоPakistan’s rep to UN: We are ready to contribute to Azerbaijan’s cultural projects
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın BMT-dəki nümayəndəsi: “Azərbaycanın mədəni layihələrinə töhfə verməyə hazırıq”

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