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Представитель Пакистана: Мероприятие в Шуше организовано на высоком уровне

Представитель Пакистана: Мероприятие в Шуше организовано на высоком уровне Азербайджан на высоком уровне организовал мероприятие в Шуше - молодежной столице Организации исламского сотрудничества.
Kультурная политика
5 декабря 2024 г. 17:14
Представитель Пакистана: Мероприятие в Шуше организовано на высоком уровне

Азербайджан на высоком уровне организовал мероприятие в Шуше - молодежной столице Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает находящийся в Шуше корреспондент Report, представитель Пакистана Комаль Сохаиб заявила об этом на церемонии закрытия Международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024".

Она отметила, что данное событие является значимым шагом для развития молодежи.

"Для меня большая честь участвовать в таком масштабном мероприятии. Собрать представителей 57 стран - это сложная задача, и Азербайджан успешно справился с ней. Опыт, полученный здесь, поможет нам поддерживать молодежь в Пакистане", - сказала Сохаиб.

Представитель Пакистана также поделилась впечатлениями от города.

"Шуша - настоящая жемчужина Азербайджана", - сказала она.

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Версия на английском языке Pakistani representative: Azerbaijan organized event in Shusha at high level
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı nümayəndə: Azərbaycan Şuşada keçirilən tədbiri yüksək səviyyədə təşkil edib

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