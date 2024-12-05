Представитель Пакистана: Мероприятие в Шуше организовано на высоком уровне

Азербайджан на высоком уровне организовал мероприятие в Шуше - молодежной столице Организации исламского сотрудничества.

Азербайджан на высоком уровне организовал мероприятие в Шуше - молодежной столице Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает находящийся в Шуше корреспондент Report, представитель Пакистана Комаль Сохаиб заявила об этом на церемонии закрытия Международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024".

Она отметила, что данное событие является значимым шагом для развития молодежи.

"Для меня большая честь участвовать в таком масштабном мероприятии. Собрать представителей 57 стран - это сложная задача, и Азербайджан успешно справился с ней. Опыт, полученный здесь, поможет нам поддерживать молодежь в Пакистане", - сказала Сохаиб.

Представитель Пакистана также поделилась впечатлениями от города.

"Шуша - настоящая жемчужина Азербайджана", - сказала она.