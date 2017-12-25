Представительница Турецкой Республики Северный Кипр посетила Музыкальный театр

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Представительница Турецкой Республики Северный Кипр в Баку Уфук Турганер побывала в Азербайджанском государственном музыкальном театре.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, гостья была принята директором театра, заслуженным деятелем искусств, доктором философии по искусствоведению Алигисметом Лалаевым.

На встрече прозвучали ряд предложений рекомендательного характера относительно творческого обмена в целях расширения культурных связей между двумя странами.

Здесь затронули вопросы организации совместных визитов и гастролей, постановки произведений драматургов двух стран, приглашения режиссеров, художников, балетмейстеров и актеров как из Азербайджана, так и из Турецкой Республики Северный Кипр.

"С первого взгляда ощущается, что созданные здесь условия и профессиональные творческие отношения на высоком уровне. Уверена, что взаимные культурные отношения между Северным Кипром и Азербайджаном сыграют очень важную роль в сближении наших народов и развитии этих связей. Думаю, что взаимные культурно-массовые мероприятия должны проводиться часто", - сказала Уфук Турганер.