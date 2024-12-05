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Представитель из Сомали: Участие в программе в Шуше стало для нас хорошим опытом

Представитель из Сомали: Участие в программе в Шуше стало для нас хорошим опытом Программа в Шуше дала участникам хорошую возможность обмена идеями и опытом.
Kультурная политика
5 декабря 2024 г. 16:59
Представитель из Сомали: Участие в программе в Шуше стало для нас хорошим опытом

Программа в Шуше дала участникам хорошую возможность обмена идеями и опытом.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал участник международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" Адан Мохамуд Ахмед из Сомали.

По его словам, мероприятие стало площадкой, собравшей представителей молодежи из разных стран для обсуждения актуальных проблем современности: "Нам удалось познакомиться и наладить контакты с участниками из других стран. И азербайджанцы, и гости были дружелюбны и гостеприимны. Мероприятие дало нам хороший опыт".

Он также отметил, что ему очень понравились азербайджанские национальные блюда.

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Версия на английском языке Somalian Rep: Shusha program offers valuable experiences for participants
Версия на азербайджанском языке Somalidən olan nümayəndə: Şuşada təşkil olunan proqram iştirakçılara yaxşı təcrübələr qazandırıb

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