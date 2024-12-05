Представитель из Сомали: Участие в программе в Шуше стало для нас хорошим опытом

Программа в Шуше дала участникам хорошую возможность обмена идеями и опытом.

Программа в Шуше дала участникам хорошую возможность обмена идеями и опытом.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал участник международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" Адан Мохамуд Ахмед из Сомали.

По его словам, мероприятие стало площадкой, собравшей представителей молодежи из разных стран для обсуждения актуальных проблем современности: "Нам удалось познакомиться и наладить контакты с участниками из других стран. И азербайджанцы, и гости были дружелюбны и гостеприимны. Мероприятие дало нам хороший опыт".

Он также отметил, что ему очень понравились азербайджанские национальные блюда.