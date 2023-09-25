Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO

Председатель комиссии по архитектурному наследию Союза архитекторов Азербайджана Ризван Байрамов избран членом Комитета всемирного исламского наследия (IWHC) Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).

Председатель комиссии по архитектурному наследию Союза архитекторов Азербайджана Ризван Байрамов избран членом Комитета всемирного исламского наследия (IWHC) Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO).

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" написал посол Азербайджана в Марокко и Сенегале Назим Самедов.

"Поздравляю Ризвана Байрамова с избранием членом Комитета всемирного исламского наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры от Азербайджана", - говорится в публикации.