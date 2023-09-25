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Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO

Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO Председатель комиссии по архитектурному наследию Союза архитекторов Азербайджана Ризван Байрамов избран членом Комитета всемирного исламского наследия (IWHC) Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).
Kультурная политика
25 сентября 2023 г. 13:36
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO

Председатель комиссии по архитектурному наследию Союза архитекторов Азербайджана Ризван Байрамов избран членом Комитета всемирного исламского наследия (IWHC) Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO).

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" написал посол Азербайджана в Марокко и Сенегале Назим Самедов.

"Поздравляю Ризвана Байрамова с избранием членом Комитета всемирного исламского наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры от Азербайджана", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani representative elected member of ISESCO Committee 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təmsilçisi ISESCO Komitəsinə üzv seçilib

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