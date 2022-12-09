Председатель Союза архитекторов озвучил предложения по градостроительству в Карабахе

Обсуждение генеральных планов освобожденных от оккупации городов проводится в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре при участии Союза архитекторов.

Обсуждение генеральных планов освобожденных от оккупации городов проводится в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре при участии Союза архитекторов.

Об этом Report сказал председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде.

Он считает, что новые города должны отвечать современным требованиям и иметь современный вид.

"Новый город можно было бы адаптировать к сохранившимся строениям. Но в этих районах ничего не осталось, поскольку армяне уничтожили абсолютно всё. Города должны заново отстраиваться таким образом, чтобы показать экономическую мощь Азербайджана", - сказал председатель Союза архитекторов.