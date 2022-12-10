Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников

Председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде призвал состоятельных граждан страны к участию в восстановлении памятников.

Председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде призвал состоятельных граждан страны к участию в восстановлении памятников.

Глава союза архитекторов сказал Report, что в мировой практике памятники архитектуры восстанавливается не за счет государственных средств, а исключительно на средства состоятельных граждан.

По мнению Гасымзаде, граждане полагают, что реставрация исторических памятников должна проводиться только за счет государства: "Во всем мире меценаты проводят реставрацию памятников за свой счет. В нашей стране достаточно богатых и состоятельных людей. Но почему они не принимают участия в процессе восстановления памятников? Потому что считают, что все должно делать государство".

По словам председателя союза, в обществе должно поменяться отношение к данной проблеме: "Состоятельные люди должны понимать, что они могут внести вклад в восстановление памятников архитектуры, которые являются воплощением наших национально-духовных ценностей".