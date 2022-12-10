О нас

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников Председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде призвал состоятельных граждан страны к участию в восстановлении памятников.
Kультурная политика
10 декабря 2022 г. 16:25
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников

Председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде призвал состоятельных граждан страны к участию в восстановлении памятников.

Глава союза архитекторов сказал Report, что в мировой практике памятники архитектуры восстанавливается не за счет государственных средств, а исключительно на средства состоятельных граждан.

По мнению Гасымзаде, граждане полагают, что реставрация исторических памятников должна проводиться только за счет государства: "Во всем мире меценаты проводят реставрацию памятников за свой счет. В нашей стране достаточно богатых и состоятельных людей. Но почему они не принимают участия в процессе восстановления памятников? Потому что считают, что все должно делать государство".

По словам председателя союза, в обществе должно поменяться отношение к данной проблеме: "Состоятельные люди должны понимать, что они могут внести вклад в восстановление памятников архитектуры, которые являются воплощением наших национально-духовных ценностей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Memarlar İttifaqının sədri imkanlı şəxslərə çağırış edib: "Dünyada abidələri iş adamları bərpa etdirir"

Самое важное

Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi