Председатель: По сравнению с 2003 годом музеи Азербайджана в 2016 году посетило больше людей

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2003 годом число посетителей музеев в 2016 году выросло в 2,4 раза".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту правящей партии Азербайджана заявил председатель Государственного комитета статистики Таир Будагов.

По его словам, в 2016 году музеи посетили 2,7 млн человек, театры – 0,7 млн человек, что по сравнению с 2003 годом выше на 1,8%:

"Одним из приоритетных направлений государственной политики является укрепление материально-технической базы очагов культуры, сохранение историко-культурного, литературно-художественного и научно-философского наследия. Книжный фонд Азербайджана составляет 33 млн книг, в стране 3088 публичных библиотек, 2539 клубных учреждений, 236 музеев, 28 профессиональных театров, 4 филармонии, 5 музыкальных коллективов, 5 концертных залов, 348 парков культуры и отдыха".