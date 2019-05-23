Председатель комиссии ЮНЕСКО по Турции: Долма – тюркское блюдо

"Долма – блюдо тюркской кухни. Название этого блюда происходит от слова "долдурмаг", то есть заполнять. Поэтому армянские измышления о том, что долма принадлежит им, совершенно нелепы".

Об этом французскому бюро Report заявил председатель национальной комиссии ЮНЕСКО по Турции, профессор Оджал Огуз.

"До начала ХХ века армяне и турки жили как братья. Армянские поэты-песенники выступали там же и с теми же произведениями, что и наши ашыги".

Турецкий профессор коснулся и спора в ЮНЕСКО по поводу лаваша: "В ЮНЕСКО есть специальный документ в связи с лавашем. Когда армяне выступили с претензиями по поводу лаваша, весь тюркский мир выступил и доказал, что лаваш принадлежит тюркам".