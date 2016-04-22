Глава агентства по авторским правам: Армянские фальсификаторы задевают честь и достоинство других народов

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ “Модель культурного права Армении отрицает культурное разнообразие и не признает культурные права других народов".

Как передает Report, об этом сказал председатель Агентства по авторским правам Камран Иманов на проводимой в Баку конференции на тему "Политика мультикультурализма в Азербайджане, интеллектуальная собственность и армянские фальсификации".

К.Иманов заявил, что модель культурного права Армении присваивает интеллектуальную собственность и культуру других народов.

К.Иманов, подчеркнув мультикультуральные и толерантные традиции азербайджанского народа, отметил, что этнические чистки и присвоение культуры других народов составляют основу армянской политики: "Армянские фальсификаторы задевают честь и достоинство других народов, ставят под сомнение их историю, отрицают успехи, присваивают интеллектуальную собственность. Мы должны и будем разоблачать армянские фальсификации".