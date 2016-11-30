Праздник Новруз включен в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Праздник Новруз включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, решение принято сегодня в ходе заседания Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Аддис-Абебе.

Соответствующая заявка поступила от группы государств - Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

В справке ЮНЕСКО отмечается, что этот праздник, который в ряде стран упоминается и как Новруз, Наурыз, Навруз, Нооруз или Навруз означает "новый день" и подразумевает под собой множество ритуалов, церемоний и других мероприятий. "Это важная традиция , когда вся семья собирается вокруг стола, украшенного предметами, символизирующими чистоту, яркость, процветание и богатство, чтобы насладиться специально приготовленными блюдами с друзьями и близкими. ..Эти практики поддерживают культурное разнообразие и толерантность, и содействуют формированию общественной солидарности и миру", - отмечает ЮНЕСКО.

Отметим, праздник Новруз также включался в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2009 году. Тогда заявку подавали меньшее количество стран- Азербайджан, Индия, Иран, Кыргызстан, Пакистан, Турция и Узбекистан.