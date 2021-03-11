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Пострадавший при взрыве актер выписан домой

Пострадавший при взрыве актер выписан домой Его здоровье улучшается, серьезной опасности нет
Kультурная политика
11 марта 2021 г. 13:53
Пострадавший при взрыве актер выписан домой
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Актер Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Джавид Тельман, госпитализированный из-за ожогов, полученных при взрыве в своей квартире, выписан домой.

Руководитель пресс-службы театра Гамида Рустамова сообщила Report, что актер выписан домой из больницы, где проходил лечение.

"Его здоровье улучшается, серьезной опасности нет, поэтому он продолжит лечение дома, в домашних условиях", - отметила Г.Рустамова.

36-летний Дж.Тельман получил ожоги в результате взрыва в своем доме 22 февраля. Он был размещен в реанимационное отделение Городской клинической больницы №5.

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Версия на азербайджанском языке Partlayışda xəsarət alan aktyor xəstəxanadan evə buraxılıb

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