Пострадавший при взрыве актер выписан домой

Его здоровье улучшается, серьезной опасности нет

Актер Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Джавид Тельман, госпитализированный из-за ожогов, полученных при взрыве в своей квартире, выписан домой.

Руководитель пресс-службы театра Гамида Рустамова сообщила Report, что актер выписан домой из больницы, где проходил лечение.

"Его здоровье улучшается, серьезной опасности нет, поэтому он продолжит лечение дома, в домашних условиях", - отметила Г.Рустамова.

36-летний Дж.Тельман получил ожоги в результате взрыва в своем доме 22 февраля. Он был размещен в реанимационное отделение Городской клинической больницы №5.