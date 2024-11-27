Постпредство Азербайджана организовало в ЮНЕСКО выставку на тему "зеленого" будущего

Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО организовало в штаб-квартире организации художественную выставку "Устойчивое видение: искусство для более зеленого будущего".
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В постпредстве отметили, что выставка, проводимая в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", подчеркивает приверженность страны устойчивому развитию и глобальной солидарности.
На выставке экспонируются работы народного художника Азербайджана Сакита Мамедова, а также таких известных художников Ханлара Асадуллаева, Агшина Кязымова, Махира Гафарова, Нихада Агазаде, Чинары Бахшиева-Джафаровой и Айнур Мамедовой, а также молодых талантов Назили Фарзуллаевой и Марьям Абдулла.
Мастера кисти подчеркнули яркое культурное и природное наследие Азербайджана, одновременно выступая за охрану окружающей среды.