Постпредство Азербайджана организовало в ЮНЕСКО выставку на тему "зеленого" будущего

Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО организовало в штаб-квартире организации художественную выставку "Устойчивое видение: искусство для более зеленого будущего".

Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО организовало в штаб-квартире организации художественную выставку "Устойчивое видение: искусство для более зеленого будущего".

Как передает Report , в церемонии открытия выставки выступили постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, заместитель Генерального директора по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирес, заместитель Генерального директора по естественным наукам Лидия Брито. На мероприятии также присутствовали главы представительств и послы ряда стран.

В постпредстве отметили, что выставка, проводимая в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", подчеркивает приверженность страны устойчивому развитию и глобальной солидарности.

На выставке экспонируются работы народного художника Азербайджана Сакита Мамедова, а также таких известных художников Ханлара Асадуллаева, Агшина Кязымова, Махира Гафарова, Нихада Агазаде, Чинары Бахшиева-Джафаровой и Айнур Мамедовой, а также молодых талантов Назили Фарзуллаевой и Марьям Абдулла.

Мастера кисти подчеркнули яркое культурное и природное наследие Азербайджана, одновременно выступая за охрану окружающей среды.