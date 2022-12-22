Посольство Турции в России подарило книги павильону "Азербайджан" на ВДНХ

Сотрудники посольства Турции в России во главе с атташе по культуре и туризму Илькер Озканом посетили павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

Сотрудники посольства Турции в России во главе с атташе по культуре и туризму Илькер Озканом посетили павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

Как сообщает российское бюро Report, в ходе визита в дар павильону были переданы книги турецких авторов, переведенных на азербайджанский язык при поддержке проекта департамента печати и библиотек министерства культуры и туризма Турции TEDA.

Директор павильона Саадат Кадырова рассказала о высоком уровне взаимоотношений Азербайджана и Турции.

"Турция - главный союзник Азербайджана, и мы высоко ценим поддержку нашей стране. Подобные визиты укрепляют наши и без того дружеские отношения. Сегодня посольство Турции передало в дар книги известных турецких писателей, переведенные на азербайджанский язык. Мне кажется такая акция безусловно полезная. Было приятно как наши гости восхищены павильоном Азербайджан", - заявила Кадырова.

Атташе по культуре и туризму Илькер Озкан в свою очередь заявил, что Азербайджан является братской страной для Турции.

"С огромным восхищением мы осмотрели павильон. Мы испытываем чувство гордости, что у нас есть возможность передать важные книги турецких авторов в библиотеку павильона Азербайджан", - сказал он.