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Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых

Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых, на которым были представлены пакистанские апельсины, мандарины и кинноу (гибрид мандарина).
Kультурная политика
10 февраля 2023 г. 16:38
Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых

Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых, на которым были представлены пакистанские апельсины, мандарины и кинноу (гибрид мандарина).

Как передает Report, на мероприятии приняли участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, представители торговых палат Азербайджана и Пакистана, а также фуд-блогеры.

Открывая фестиваль посол отметил, что представленные сегодня на фестивале цитрусовые Пакистан экспортирует в более чем 30 стран. И Пакистан намерен увеличить экспорт цитрусовых в Азербайджан, тем самым дать возможность жителям страны поближе ознакомиться с пакистанскими апельсинами, мандаринами и кинноу.

На фестивале также были представлены изготовленные из мандаринов и апельсинов сладости, такие как панна кота, чизкейк, конфеты и др.

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Версия на английском языке ФотоEmbassy of Pakistan holds Citrus Festival in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan səfirliyi Bakıda Sitrus meyvələri festivalı keçirib

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