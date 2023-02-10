Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых

Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых, на которым были представлены пакистанские апельсины, мандарины и кинноу (гибрид мандарина).

Посольство Пакистана провело в Баку Фестиваль цитрусовых, на которым были представлены пакистанские апельсины, мандарины и кинноу (гибрид мандарина).

Как передает Report, на мероприятии приняли участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, представители торговых палат Азербайджана и Пакистана, а также фуд-блогеры.

Открывая фестиваль посол отметил, что представленные сегодня на фестивале цитрусовые Пакистан экспортирует в более чем 30 стран. И Пакистан намерен увеличить экспорт цитрусовых в Азербайджан, тем самым дать возможность жителям страны поближе ознакомиться с пакистанскими апельсинами, мандаринами и кинноу.

На фестивале также были представлены изготовленные из мандаринов и апельсинов сладости, такие как панна кота, чизкейк, конфеты и др.