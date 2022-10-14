Посольство Пакистана организовало выставку в честь 30-летия дипотношений с Азербайджаном

Состоялось открытие выставки посвященной 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Пакистаном и Азербайджаном.

В Баку состоялось открытие выставки, посвященной 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Как передает Report, на открытии выступили посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи и председатель парламентской группы дружбы Азербайджан-Пакистан, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

По словам посла, обе страны имеют древнюю историю, и сегодня Пакистан старается еще больше укрепить двустороннее сотрудничество. Сегодняшнее мероприятие будет способствовать укреплению двусторонних культурных связей, добавил пакистанский дипломат.

Ганира Пашаева также отметила, что отношения Азербайджана с Пакистаном, несмотря на разделяющее их расстояние, по-настоящему близкие и братские. Депутат пожелала обеим странам мира и процветания, добавив, что на протяжении своей истории и Пакистан, и Азербайджан проходили через трудности и понимают всю ценность этих понятий.

На выставке, которая продолжит работу до 17 октября, представлены работы художников из Азербайджана и Пакистана, которые связали культуру, понятие мира и эстетику двух стран.