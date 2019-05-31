Посольство Мексики в Азербайджане приняло участие в третьем Ежегодном Базаре, организованном 31-го мая Британской школой в Баку.

Как сообщает Report, диппредставительство представило различные образцы мексиканской культуры и гастрономии, информативный материал о Мексике, ее культуре, обычаях и туристических предложениях.

В своей речи посол Мексики Родриго Лабардини направил поздравления школьникам по случаю грядущего Международного дня защиты детей и отметил важность мероприятия в сближении культур различных наций.

Участники мероприятия заинтересовались в получении большей информации о Мексике, культурных мероприятиях, организованных посольством, а также возможностях мексиканской системы образования посредством стипендиантских программ по обмену студентами. В этой связи, участники были проинформированы о динамике в двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном, которая охватывает многочисленные сферы, такие как туризм, спорт, образование и многие другие.