О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялась мексиканская выставка, посвященная Дню Мертвых

В Баку состоялась мексиканская выставка, посвященная Дню Мертвых Посольство Мексики организовало выставку под названием «Цомпантли», посвященную Дню мертвых, который является национальным праздником в Мексике
Kультурная политика
4 ноября 2021 г. 17:13
В Баку состоялась мексиканская выставка, посвященная Дню Мертвых

Посольство Мексики организовало в Баку выставку "Цомпантли", посвященную национальному празднику это страны - Дню мертвых.

Как передает Report, на мероприятии участвовал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Посол, поприветствовав присутствующих на выставке, отметил, что для Мексики это очень важный праздник. "Мы воспринимаем смерть по-другому. Считаем, что смерть - это часть жизни, а жизнь - это начало смерти",- заявил посол.

В Мексике в День мертвых люди посещают кладбища, чтобы пообщаться с душами умерших родственников, на могилах строят алтари с фотографиями и реликвиями, приносят любимые напитки и еду умерших. Все это делается для того, чтобы побудить душу усопшего посетить мир живых. Многие из тех, кто отмечает этот праздник, верят, что в День мёртвых души умерших могут посетить живых родственников и друзей.

На выставке были представлены картины азербайджанских художников, на которых они представили свое видение этого дня.

Посольство наградило авторов картин дипломами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMexican exhibition dedicated to Day of Dead held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ölülər Gününə həsr olunmuş Meksika sərgisi keçirilib

Экслюзивные новости

В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi