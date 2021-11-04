В Баку состоялась мексиканская выставка, посвященная Дню Мертвых

Посольство Мексики организовало выставку под названием «Цомпантли», посвященную Дню мертвых, который является национальным праздником в Мексике

Посольство Мексики организовало в Баку выставку "Цомпантли", посвященную национальному празднику это страны - Дню мертвых.

Как передает Report, на мероприятии участвовал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Посол, поприветствовав присутствующих на выставке, отметил, что для Мексики это очень важный праздник. "Мы воспринимаем смерть по-другому. Считаем, что смерть - это часть жизни, а жизнь - это начало смерти",- заявил посол.

В Мексике в День мертвых люди посещают кладбища, чтобы пообщаться с душами умерших родственников, на могилах строят алтари с фотографиями и реликвиями, приносят любимые напитки и еду умерших. Все это делается для того, чтобы побудить душу усопшего посетить мир живых. Многие из тех, кто отмечает этот праздник, верят, что в День мёртвых души умерших могут посетить живых родственников и друзей.

На выставке были представлены картины азербайджанских художников, на которых они представили свое видение этого дня.

Посольство наградило авторов картин дипломами.